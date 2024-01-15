Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart Yerel Seçimleri'yle ilgili 3 il ve 52 ilçe belediye başkan adayını daha açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Korkuteli Belediye Başkan adayı Sadık Önal'ın da adının yer aldığı 55 adayın daha açıklandığını ifade ederek, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3. etap olarak adaylıkları kesinleşen 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe belediye başkan adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından Korkuteli Belediye Başkan Adaylığının açıklanmasının ardından konuşan Sadık Önal, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Korkuteli Belediye Başkan Adayı olarak gösterildim. Ülkemize, ilçeme hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin Türk milletine ve canım Korkuteli'me hayırlar ve güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Korkuteli'mizin değerlerine sadık kalmaya söz vererek canla başla çalışacağız inşallah" diye konuştu. - ANTALYA