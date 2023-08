AESOB Başkanı Antalya'da Esnafın Sorunlarını Dinliyor

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Korkuteli sanayi sitesi esnafı ile bir araya gelerek, "Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar bütün esnafımızın sorun ve taleplerini dinliyoruz" dedi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve Korkuteli İnşaatçılar, Elektrikçiler, Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Esnaf Odası Başkanı Ünal Ersan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile birlikte Korkuteli Sanayi Sitesinde bulunan oda üyelerine yönelik düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

"Her türlü yetkili merciye aktarıyoruz"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, oda üyelerinin sorun ve taleplerini dinleyip çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Adlıhan Dere esnafların taleplerini yetkili kurumlara aktaracağını belirterek; "Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'mize bağlı merkez ve ilçelerde olmak üzere toplam 75 odamız ve 104 bini aşkın üyemiz var. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar bütün ilçelerimizde dükkan dükkan dolaşarak esnaflarımızın sorun ve taleplerini dinliyor, başta valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, kaymakamlarımız ve belediye başkanlarımız olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ve her türlü yetkili merciye aktarıyoruz. Bugün de burada Korkuteli Sanayi Sitesi'nde bulunan oda üyesi esnaflarımızın sorun ve taleplerini dinleye geldim. Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Esnaf Odası Başkanımız Sayın Ünal Ersan ile de sık sık bir araya geliyor, siz değerli üyelerimiz için iş birliği halinde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Daha önceki oda ziyaretlerimizde de oda başkanlarımız ve yönetim denetim kurulu üyelerimiz tarafından bizlere iletilen talepleriniz vardı. Elektrikçi esnaflarımızın abonelik veri giriş kayıt sistemi hususunda sorunlar yaşadığınızı söylemiştiniz. Bugün de burada ayrıca eski sistem olan ETS Sisteminden TYS sistemine geçiş eğitimi verilecek" dedi.

Korkuteli İnşaatçılar Elektrikçiler Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Esnaf Odası Başkanı Ünal Ersan ise; "Adlıhan Başkanım her zaman Korkuteli'ne geliyor ve birlikte esnaflarımızı işyerlerinde ziyaret ediyoruz. Bu sefer başkanım sanayi sitesi esnaflarımızla da bir araya gelerek kahvaltı vermek istedi. Oda üyelerini toplayalım birlik olalım dedi. Adlıhan Başkanım 7-24 saat esnafın her zaman yanında Biz kendisini ne zaman arasak ulaşabiliyoruz. Her türlü sorunumuzda bize destek oluyor, çözüm için gerekli çalışmaları yapıyor. Oda Başkanı olarak ben de sizin adınıza önemli bir durumda kendisine iletiyorum. Şu anda da başkanımızı sizin yanınıza getirdik. Sorularınız varsa sorun taleplerinizi söyleyin" Şeklinde konuşmalarına yer verdi.

Kahvaltı programımızın ardından Korkuteli İnşaatçılar, Elektrikçiler, Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Esnaf Odası Topraklama Eğitimi Sertifika Töreni gerçekleştirildi.

Korkuteli İnşaatçılar, Elektrikçiler, Sıhhi Tesisatçılar ve Doğramacılar Esnaf Odası'nın düzenlemiş olduğu Topraklama Eğitimini başarıyla tamamlayan oda üyesi 47 esnafa sertifikaları Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Oda Başkanı Ünal Ersan ve CK Akdeniz Elektrik A.Ş. Yetkilileri tarafından takdim edildi. ve CK Yetkilileri tarafından 59 oda üyesi elektrikçi esnafa ETS Sisteminden TYS sistemine geçiş aşamasında eğitimler verildi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere; "Hizmet içi eğitime önem vererek üyelerimizin görevlerini yerine getirirken her türlü bilgi birikim ve donanıma sahip olmasına özen gösteren Oda Başkanım Ünal Ersan'ı ve beraberinde yönetim denetim kurulu üyelerini bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca odamız tarafından düzenlenen bu eğitimlere düzenli olarak katılarak başarıyla tamamlayan üyelerimizi de kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA