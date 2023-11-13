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Antalya'da Plastik Fabrikasında Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangın, hızla tüm işletmeye yayıldı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda fabrika içindeki malzemeler kül oldu, ancak yaralı veya can kaybı yaşanmadı.