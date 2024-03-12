Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli?
Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı olan Derya Günbatt'nın kim olduğu araştırılıyor. Günbattı'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak ediliyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayının Derya Günbattı olacağını duyurdu. Peki, Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli?
DERYA GÜNBATTI KİMDİR?
Derya Gübattı, Zafer Partisi'nin Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.