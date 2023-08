Antalya'da kaza sonucu ölen çiftin katil zanlısı tahliye edildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen kazada ölen çiftin katil zanlısı, 12 gün sonra tahliye edildi. Kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı ve kaza tespit tutanağında her iki sürücünün de kural ihlali yaptığı belirtildi. Çiftin çocukları ise tahliye kararına tepki gösterdi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Memiş (71) ile Ünzile Günal (70) çiftinin ölümünün ardından tutuklanan diğer sürücü Doğan Can K., 12 gün sonra tahliye edildi. Çiftin çocukları karara tepki gösterirken, kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Polisin kaza tespit tutanağında ise iki sürücünün de kural ihlali yaptığına yer verildi.

Kaza, 15 Temmuz akşamı Antalya- Fethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda meydana geldi. Doğan Can K. yönetimindeki 34 FOU 524 plakalı cip ile taziye ziyaretine giden Memiş Günal idaresindeki 07 RP 950 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Günal'ın eşi Ünzile Günal olay yerinde hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Memiş Günal da kurtarılamadı. Olayla ilgili hazırlanan kaza tespit tutanağında, sürücü Memiş Günal'ın 'kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal ettiği, diğer sürücü Doğan Can K.'nin ise 'aracın hızını kavşaklara yaklaşırken azaltmamak' kuralını ihlal ettiği belirtildi.

Taburcu edilip, gözaltına alınan Doğan Can K., işlemleri sonrası tutuklandı. Doğan Can K.'nin avukatı, daha sonra Korkuteli Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti. Doğan Can K.'nin üzerine atılı 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçu cezasının alt ve üst sınırları dikkate alınarak, adli kontrol ile bırakılmasına karar verildi.

'ACIMIZI DAHA DA ARTIRDI'

Çiftin çocukları Emrah Günal ile Ayşenur Kara da Doğan Can K.'nin tahliye edilmesine tepki göstererek, "Bizler canım annemizi ve canım babamızı elim bir trafik kazasında kaybettik. Kazanın ardından savcılık talebi ile sürücü Doğan Can K. hakkında tutuklama kararı verildi. Lakin bu tarihten 12 gün sonra bu şahsın tahliye edilmesi, bizim acımızı daha da arttırdı. Kazada anne ve babamızı kaybettik. Bir gecede hem yetim hem öksüz kaldık. Ölen 2 canın bedeli 12 gün içeride kalması mıdır? Yüce Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz" dedi.

'KAZA MAHALLİNDE FREN İZİ DAHİ YOK'

Kazanın kontrolsüz kavşakta meydana geldiğini, diğer araç sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu öne süren iki kardeş, "Kaza mahallinde fren izi dahi yok. Kamera kayıtları da olmasına rağmen, sürücü tutuklandıktan 12 gün ceza sonra tahliye edildi. 2 canın ölümüne sebep olan trafik kazasında tutuklu kalma süresi 12 gün mü olmalıydı? Annemizi ve babamızı kaybettik. Bu saatten sonra yargılamanın adil, vicdanlı hakimler tarafından yapılacağına dair inancımız tamdır" açıklamasında bulundu. ?Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; kavşaktan geçmeye çalışan hafif ticari araç ile cipin çarpıştığı anlar yer aldı.