CHP Korkuteli İlçe Kongresi Yapıldı
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Korkuteli Belediye düğün salonunda gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi Korkuteli İlçe kongresinde İsmail Karadeli tek aday olarak seçildi. İsmail Karadeli, Korkuteli Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanı oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Korkuteli İlçe Kongresi yapıldı.
Korkuteli Belediye düğün salonunda düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi Korkuteli İlçe kongresinde İsmail Karadeli tek aday olarak seçildi. 165 delegenin oyunu alan İsmail Karadeli, Korkuteli Cumhuriyet Halk Partisi İlçe başkanı oldu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu kongrede mali ve faaliyet raporu okundu. Tek liste halinden gidilen kongrede 165 parti üyesi oy kullandı.
İsmail Karadeli başkanlığında oluşan Korkuteli yönetim kurulunda, Osman Batmaz, Hüseyin Canbaş, Musa Çelik, Kazım Dursun, Kadir Erten, Mustafa Gavaz, Ali Karakaya, Hüseyin Kasap, Uğur Kocaoğlu, Alper Köken, Dilek Özbek, Yasin Sert, Barış Tatoğlu, Cevdet Umut Tuna, İrfan Yumak yer aldı. - ANTALYA