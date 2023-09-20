KORKUTELİ'DE MERADA GES EYLEMİ

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'ndeki mera alanına yapılmak istenen Güneş Enerji Santrali'ne (GES) karşı çıkan bölge halkı ve bazı STK temsilcileri, bu projenin toprak verimliliğinin düşük olduğu bir yere yapılmasını istedi.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi'ndeki mera alanına yapılmak istenen Güneş Enerji Santrali'ne (GES) karşı çıkan bölge halkı ve bazı STK temsilcileri, bu projenin toprak verimliliğinin düşük olduğu bir yere yapılmasını istedi.

Korkuteli'ne bağlı Bozova Mahallesi 309 ada 264 parselde bulunan 530 bin metrekarelik mera alanının 200 bin metrekaresine GES yapılmasına ilişkin karara, hayvancılar, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve Korkutelililer; Bozova Mahalle Muhtarlığı ve Antalya Korkuteliler Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte karşı çıktı. Mera alanında yapılan açıklamada GES'e karşı olmadıklarını belirten grup, GES'in toprak verimliliğinin düşük olduğu bir yere yapılmasını talep etti.

'MERAMIZ OLMAZSA OLMAZIMIZDIR'

Bozova Mahalle Muhtarı Osman Bayındır, 530 dönümlük mera, atalarımızın elleriyle kazarak su getirdiği bir alan. Bu alanın 200 dönümüne bir firma tarafından GES yapılması isteniyor. Biz GES yapımına karşı değiliz ama yapılacağı yere karşıyız. Meramız olmazsa olmazımızdır. Meramız hayvancılığa hizmet etmekte. Bu merada 12 ahır, 5-6 bin civarında küçükbaş hayvan var. Meramıza sahip çıkmak zorundayız dedi.

Antalya Korkuteliler Derneği Başkanı Adnan İmirgi, Amacımız GES projelerine karşı olmak değil. Karşı olduğumuz nokta aklın mantığın sığdığı şekilde mera alanlarının korunmasına yöneliktir. Bizler devlete ve millete destek veriyoruz. Bizler kamu kurum yetkilileri, siyasilerle görüştüğümüzde, halkın istemediği bir yeri onlar da istemediklerini ifade etti. Bu konunun üzerinde yetkili olan bütün isimler bize destek veriyor. Onların da gönülleri bizlerle diye konuştu.

'KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR'

Bundan sonraki süreçte herkesin tevazu içerisinde olması gerektiğini aktaran Adnan İmirgi, şöyle dedi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Korkuteli Bozova Mahallesi 309 ada 264 parselde bulunan mera alanı GES yapılmak için özel firmaya ihale edilmiş. Firmanın önünü açmak için de bakanlık ÇED yerinde inceleme komisyonu kurmuş. Kendi içlerinde bir grup oluşturmuşlar. Bu karar Bozova muhtarlığına tebliğ edilmiş ve askı süresi başlatılmış. Verdiğimiz dilekçeler ile kayıt oluşturuldu ve konu resmiyet kazandı. Bu süreç artık hukuki bir süreç ve yetkililerin karar verme süresi başladı. Siyasi partilerin il başkanları, milletvekilleri kamu alanlarının korunması için mücadele edecek.

'HAYVANCILIK YAPILAMAYACAK'

Şehir Plancıları Odası Antalya Şube Başkanı Funda Yörük, Mera vasfı değiştirilirse bundan sonraki süreçte bu arazinin ilk önce 200 dönümü daha sonra parça parça diğer kalan bölümünde hayvancılık yapılması mümkün olmayacak. GES için çok geç kaldık, tabii ki yapmalıyız ama bunu yaparken geleceğimiz olan, toprak olan mera alanlarını şahıslara verilecek şekilde bir sisteme dönüştürmemeliyiz. GES toprak vasfı nitelikli olmayan bütün alanlara yapılabiliyor, Korkuteli'de en verimli GES yapılacak alanlardır. Ama biz merayı tekrar kazanamayız. Korkuteli'de birçok arazi var. GES her yere yapılır. Mera bir daha elde edilemez dedi.

'BULA BULA BURAYI MI BULDUNUZ'

Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, İnsanların merasına, kültürüne, hayvancılığa sahip çıkması çok değerli. Dünyamız belirsizliklerle dolu. Bundan 3-4 yıl önce pandemi diye bir şey yoktu. Pandemiye kimse inanmazdı ama oldu. Bunlar oldu ve insanlar hayatını kaybetti. Bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Bize yıllar şunu gösterdi. Tarım ve hayvancılık bu bölgede olmazsa olmaz. Antalya dünyanın en güzel şehri. Korkuteli de Antalya'nın en güzel yaylarından biri. Antalya ne kadar kıymetli hale gelirse Korkuteli de o şekilde kıymetli hale geliyor. Tarım ve hayvancılık yapılmayan alanlar var. Bula bula burayı mı buldunuz diye konuştu.

'TARIM VE HAYVANCILIK DESTEKLENMELİ'

Muratpaşa Ziraat Odası Başkanı ve Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı Nazif Alp de şunları söyledi

Hep beraber olduğumuzu gösteriyoruz. Korkutelili olarak söylüyorum; meranın gündeme gelmesi sonrası hemen faaliyete geçtik. Biz bir anda çoğaldık. Bu oluşturduğumuz rüzgar Ankara'ya kadar gitti. Bu mera iki şekilde kullanılıyor. İlki 5A dediğimiz meradır. Bu bozulması mümkün olmayan meralardandır. Hazine burayı verecekse ilk önce Mera Komisyonu'na sorar, yasa bunu emrediyor. Üst komisyon ise buraya teknik heyet gönderir. Bölgeyi inceler ve bölgedeki hayvan sayısına bakar ve ihtiyaç ise raporlar. Bu alandaki 530 dönüm mera şu anki hayvan sayısına bile yetmiyor. Cumhurbaşkanının '1 metre yer boş kalmayacak' diye bir açıklaması var. Biz de tarımcılar olarak 1 metre yer boş bırakmayacağız. Pandemide sürekli çalışan sadece çiftçilerdi. 80 milyon insana gıda yetiştirdiler. Kaç yıl dışarıdan et alınabilecek, eti almak değil üretmek lazım. O yüzden bu meralara sahip çıkmalıyız. Etimizi kendimiz üreteceğiz. Dışa bağımlı olduğumuz sürece bize kimse bakmaz. Biz tarıma hayvancılığa sahip çıkarsak bizi kimse alt edemez.