Antalya'da Seralarda Sıcaklık 45 Dereceyi Geçti, İşçiler Mesailerine Devam Ediyor

Antalya'da örtü altı sebze ve meyve üretimi yapan işçiler, seralarda sıcaklığın 45 dereceyi geçmesine rağmen mesailerine devam ediyor. Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kent merkezinde örtü altı sebze üretimi, seralarda sıcaklığın 60 derecenin üzerine çıkması nedeniyle daha serin yayla ve ilçelere kaydı. Bu kapsamda Korkuteli ilçesindeki çiftçiler, seralarda üretimini sürdürüyor. Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan işçiler, seradaki sıcaklığın 45 dereceyi geçmesine rağmen hummalı şekilde çalışıyor.

Antalya'da örtü altı sebze ve meyve üretimi yapan işçiler, seralarda sıcaklığın 45 dereceyi geçmesine rağmen mesailerine devam ediyor.

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kent merkezinde örtü altı sebze üretimi, seralarda sıcaklığın 60 derecenin üzerine çıkması nedeniyle daha serin yayla ve ilçelere kaydı.

Bu kapsamda Korkuteli ilçesindeki çiftçiler, seralarda üretimini sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan işçiler, seradaki sıcaklığın 45 dereceyi geçmesine rağmen hummalı şekilde çalışıyor.

Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert, AA muhabirine, Antalya'da üreticilerin 12 ay üretime devam ettiğini söyledi.

Yaz aylarındaki sıcak hava nedeniyle üreticilerin çok zorlandığını anlatan Sert, şöyle konuştu:

"Antalya merkezde örtü altı üretim bittikten sonra Korkuteli ilçesi olarak biz üretime devam ediyoruz. Örtü altı üretimimizde nisan gibi tohumlar toprakla buluşuyor ve kasıma kadar ilmek ilmek, zor ve meşakkatli koşulda devam ediyor. Üreticilerimiz tüketiciye en iyi ürünü sunmak için çalışıyor. Hava sıcaklığı çok fazla, bunun üzerine serada çalışmak dışarıda çalışmaktan daha meşakkatli. Gündüzleri çok sıcak, 44-45 dereceyi bulan sıcaklarda üreticiler zor şartlarda, kapalı alanda çalışıyor."

İlçede 6 bin 500 dekarlık seralarda domates, biber ve salatalık üretildiğini kaydeden Sert, ürünlerin hem iç piyasaya hem de Suudi Arabistan, Avrupa ve Balkan ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.

Kendisine ait serada 15 yıldır üretim yapan Kübra Akar ise yaz aylarında yoğun çalıştıklarını vurgulayarak, "İklimlerin değişmesiyle havalar çok sıcak, alnımızdan ter aka aka çalışmaya devam ediyoruz. Yazın güneşten başımız kaynamazsa kışın tenceremizin kaynamayacağını biliyoruz. Üretimi biz yapmalıyız ki pazarlarda ürün olsun." dedi.

Antalya'da sıcaklar nedeniyle en zor üretim ayının temmuz ve ağustos olduğuna işaret eden Akar, aşırı sıcaklar nedeniyle bu sene çalışmakta daha çok zorlandıklarını dile getirdi.

Tarım işçisi Fatma Sakal da 43 yıldır çiftçilik yaptığını ve sağlığı el verdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğini belirterek, bu sene sıcaklar nedeniyle serada çalışmanın daha zor olduğunu ifade etti.