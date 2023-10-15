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Antalya'da Patates Hasadı Tamamlandı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Osmankalfalar Mahallesi'nde ekimi yapılan patatesin hasadı sona erdi. Çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Yayla patatesinde hastalıklar bulunduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten çiftçi Derya Gürler, kaliteli ürün elde etmek için sürekli bakım yaptıklarını ve bu yıl rekoltede biraz düşüş olduğunu belirtti.