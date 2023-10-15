Antalya'da Patates Hasadı Tamamlandı
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Osmankalfalar Mahallesi'nde ekimi yapılan patatesin hasadı sona erdi. Çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Yayla patatesinde hastalıklar bulunduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten çiftçi Derya Gürler, kaliteli ürün elde etmek için sürekli bakım yaptıklarını ve bu yıl rekoltede biraz düşüş olduğunu belirtti.
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osmankalfalar Mahallesi'nde ekimi yapılan patatesin hasadı sona erdi.
Korkuteli ilçesinde çiftçilerin alternatif ürüne yönlendirilmesi amacıyla 6 yıl önce başlatılan patates ekimi gün geçtikçe artıyor. Osmankalfalar Mahallesi'nde patates üretimi yapan Derya Gürler, "Şehzade Korkut diyarı Osmankalfalar Mahallesi'nde patates hasadını tamamladık. Yayla toprağının verimli olmasıyla güzel bir patates elde ettik. 1 dönüm tarlada 4-5 ton arası verim aldık. Bugün hasadını yaptığımız patateslerimiz yayla sezonun son patatesleri. Şu an tarlada 20 TL'den satılıyor" dedi.
Yayla patatesinde hastalıklar bulunduğu söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Derya Gürler, "Yetiştirdiğimiz yayla patatesinde herhangi bir hastalık yoktur. Kaliteli ürün elde edebilmek için sürekli bakım yapıyorum. Gerektiğinde suyunu, gübresini vererek bakım yapıyorum. Bu yıl rekoltede biraz düşüş var. Olana bereket ediyoruz" dedi. - ANTALYA