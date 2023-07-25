Antalya'da Korkuteli Kavşağında Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza dün akşamüzeri Antalya- Fethiye karayolu Korkuteli çevre yolu Kargalık harman yeri kavşağında meydana geldi. Fevzi S. idaresindeki 42 CRH 72 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkarken, Abdullah B. idaresindeki 34 DNC 149 plakalı ciple çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fevzi S., araçta bulunan Döndü S. ve Gülsüm G. araçta sıkışarak yaralandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtardı. 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Polis kazaya ilgili inceleme başlattı. (DHA)