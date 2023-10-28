Antalyalı çiftçi tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde genç bir çiftçi, 50 dekarlık tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde genç bir çiftçi, 50 dekarlık tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

18 yaşındaki Hakkı Ekelik, Cumhuriyet'in 100. yılında farklı bir kutlama yaptı.

Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan Ekelik, Türk bayrakları ve balonlarla süslediği traktörünü sürdüğü Çaykenarı Mahallesi'ndeki tarlasında pulluk ile toprakta iz bırakarak "Yaşasın Cumhuriyet" yazdı.

Genç çiftçi, yazdığı yazıyı dronla görüntüledi.

Hakkı Ekelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, tarlasına "Yaşasın Cumhuriyet" yazısı yazdığını söyledi.

Yazıyı 2 saatte yazdığını anlatan Ekelik, "Mutluyum, gururluyum. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Nice 100 yıllara. Cumhuriyet'imiz yaşasın." dedi.

Genç çiftçi, yazıyı görenlerden tebrik aldığını sözlerine ekledi.