Korkuteli OSB, Yeni Cazibe ve Yatırım Merkezi Olma Yolunda İlerliyor

Mevcut kapasitenin iki katı kadar yatırım ve tahsis başvurusu alan Korkuteli OSB, Antalya'nın yeni cazibe ve yatırım merkezi olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor.

Mevcut kapasitenin iki katı kadar yatırım ve tahsis başvurusu alan Korkuteli Osb, Antalya'nın yeni cazibe ve yatırım merkezi olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor.

İşletmeye geçiş süreçleri büyük bir hızla devam eden Korkuteli Organize Sanayi Bölgesi, Antalya'nın yeni cazibe ve yatırım merkezi olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. 2016 yılında sadece mermer firmalarına tahsis yapılacak şekilde kurulan Korkuteli Osb, 2022 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar öncülüğünde, ihtisas Osb'den karma Osb'ye dönüştürülerek, yatırımcıların ve sanayicilerin dikkatine sunuldu. Yapılan bu vizyoner değişikliğin ardından Korkuteli Osb, çok sayıda yeni yatırım başvurusu aldı. Korkuteli Osb'nin işletmeye geçiş aşamaları ve başvuru talepleri ile ilgili bilgi veren Korkuteli OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Osman Bahçe, mevcut alanın 2 katını aşan bir yatırım başvurusu ve taleple karşı karşıya olduklarını söyledi.

"Doğru vizyon doğru karar"

Her hangi bir tanıtım çalışması yapmadıkları halde bu gün itibariyle 95 firmanın tahsis başvurusunda bulunduğunu aktaran Bahçe, "Yapılacak imar planı çalışmaları sonucunda yaklaşık 750 bin metrekarelik bir sanayi alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Bir lansman yapmamış ya da yatırımcı arayışına girmemiş olmamıza rağmen yaklaşık bir milyon 400 bin metrekarenin üzerinde bir sanayi parseli talebi ile karşı karşıyayız. Bu ilgi ve talep Korkuteli OSB'yi mermer ihtisas OSB'den karma OSB'ye dönüştürülmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"4 bin yeni istihdam"

Tahsislere, uluslararası normlara göre hazırlanmış ve tüm OSB'lerce kullanılan bir puanlama sistemi ile karar verileceğini aktaran Bahçe, "Tahsis aşamasında önceliğimiz liyakat olacak. Hızlı bir şekilde yatırıma başlayıp tamamlayacak, mümkün olduğu kadar yüksek katma değerli ürün üreten, daha fazla istihdam sağlayacak firmalarımıza öncelik tanımayı hedefliyoruz. İlk etapta Bölgemizde 70 firmanın faaliyete geçeceğini ve yaklaşık 4 bin kişilik bir istihdama sahip olacağımızı ön görüyoruz. Korkuteli'nde kendini kanıtlamış, dünyaya açılabilecek potansiyele ulaşmış çok sayıda firmamız bulunmakta. Bu firmaların kabuğundan çıkıp uluslararası anlamda belli bir noktaya gelmeleri için gereken hassasiyeti göstereceğiz. Korkuteli firmalarımız OSB'miz içerisinde görmeyi gerçekten büyük bir heyecanla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Antalya OSB'nin bilgi ve deneyimi

Korkuteli OSB'nin işletmeye geçiş süreçleri ile ilgili sekreterya ve mühendislik hizmetlerinin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi mentörlüğünde sürdürüldüğünü belirten Bahçe, "OSB Uygulama Yönetmeliği, yeni kurulacak OSB'lerin bulunduğu bölgelerde, kurumsal gelişimini tamamlamış büyük OSB'lerin bulunması halinde, bu iki OSB'nin bir protokol ile bilabedel bir şekilde mentör-menti ilişkisi içinde çalışmasını emrediyor. Bu çerçevede Antalya OSB ile bir protokol imzalayıp, buradaki bilgi, deneyim ve imkanlardan faydalanarak, Korkuteli OSB'nin çok daha hızlı bir şekilde işletme geçip, üretime başlamasını sağlayacağız. Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve Bölge Müdürlüğü çalışanları, Korkuteli OSB'nin hızla faaliyete geçmesi için büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her türlü imkana sahip olacak"

Korkuteli OSB'nin, gelişmiş tüm OSB'lerde bulunan imkanlara sahip olacağını, katılımcılarına kreşten otele kadar çok sayıda sosyal donatı alanıyla ekstra imkan ve kolaylıklar sağlayacağına dikkat çeken Bahçe, "Önceliğimiz Yeşil OSB tanımına tam uygun, çevreye ve doğaya hiçbir zararı olmayan, bu bakımdan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir OSB kurmayı hedefliyoruz. Tüm altyapımızı ve arıtmamızı son teknolojiye entegre edip, çevre ve doğa hassasiyeti ve bu alanda yaptığı çalışmalar ile ödüller alacak bir vizyon ortaya koymakta kararlıyız" dedi.

"Hedef 2025"

Antalya'ya yeni bir eser kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Antalya OSB ve ATSO Başkanı Ali Bahar, "Korkuteli OSB'yi karma OSB'ye dönüştürerek kent ve ülke ekonomisi için yepyeni bir cazibe merkezi oluşturduk. Yatırımcılardan ve sanayicilerimizden gelen yoğun talep ve başvuru, Korkuteli OSB'nin emin adımlarla geleceğe yürüdüğünün bir göstergesidir. Hem ATSO hem de Antalya OSB özelinde Korkuteli OSB'nin hızla işletmeye geçmesi için yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah, 2025 yılı içerisinde Korkuteli OSB'de üretilmiş ilk ürün, üretim bandından inip katma değere dönüşecek" dedi. - ANTALYA