DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Antalya Korkuteli Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir?si veya YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
Dem Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir?
DEM PARTİ ANTALYA KORKUTELİ ADAYI REMZİ YILDIZ KİMDİR?
Remzi Yıldız 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye EşBaşkan adayıdır. Remzi Yıldız esnaftır ve ilkokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz