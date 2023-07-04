Antalya Büyükşehir Belediyesi Antep Fıstığı Fidanı Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nde Antep fıstığı fidanı dağıtımı gerçekleştirerek bölgesel ürün yetiştiriciliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, üreticilere fide-fidan ve tohum desteği sağlayarak sulanamayan, kurak ve atıl alanları üretime kazandırmayı hedefliyor. Antep fıstığı fidanlarının verimi, pazar payı ve getirisi yüksek olduğu belirtiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğine bağlı bölgesel ürün yetiştiriciliği konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Korkuteli'nde Antep fıstığı fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Artan girdi maliyetleri karşısında zorlanan üreticilere fide-fidan ve tohum desteğinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sulanamayan, kurak ve atıl alanları üretime kazandırmak için Antep fıstığı fidanı dağıtıyor. Projenin ilk etabında 4 bin adet fidan dağıtıldı. Antep fıstığı fidanlarını toprakla buluşturan Korkutelili üreticiler verimi ve ekonomik değeri yüksek olan Antep fıstığından umutlu.

PAZAR PAYI VE GETİRİSİ YÜKSEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Merve Güneş Bahşi, alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda yapılan çalışma sonucunda Antep fıstığının Korkuteli için son derece uygun bir ürün olarak öne çıktığını söyledi. Bahşi, "Antep fıstığının hem verimsiz arazilerde çok kolay yetişebildiğini hem bu bölgeye uyum sağlayabildiğini gördük. Bu fidan Antalya'da bulunamıyor. Vatandaşlar da Antep'ten kendi imkanlarıyla getirtemiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz bu proje kapsamında Antep fıstığı fidanlarını getirttik. 19 ilçede hangi ilçede iklim koşullarına göre uygunsa kullanılamayan atıl arazilerde vatandaşımıza sunduk. Antep fıstığının verimi, pazar payı ve maddi getirisi oldukça yüksek" dedi.

ATIL ARAZİLER YEŞİL ALTINLA BULUŞTU

Aslen Gaziantepli olan ve 2009 yılından bu yana Antalya'da yaşayan İbrahim Halil Kılınç da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antep fıstığı hibe desteğinden yararlandı. Antep fıstığı bahçesi kurmak için kendi imkanlarıyla yeterli fidan bulamadığını söyleyen Kılınç, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak fidanlarını teslim aldı. Kılınç, "Antep fıstığı çok kıymetli bir ürün. Pazarlaması da kolay. Bizim orada Antep fıstığına yeşil altın diyorlar. Yetiştirmesi biraz zaman alıyor ama uzun vadede güzel bir yatırım. Sulanamayan arazilere adapte olabiliyor. Korkuteli'deki bu atıl bir arazinin ekonomik olarak en iyi şekilde Antep fıstığı ile değerleneceğini düşündüm. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Muhittin Böcek'e fidan desteği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GENÇLERE ÖRNEK OLACAK

Yeşilova Mahalle Muhtarı Arif Ülker de mahallenin yanında bulunan 29 dönüm civarındaki atıl araziyi en iyi şekilde değerlendirmek için Antep fıstığı dikmeye karar verdiklerini söyledi. Muhtar Ülker, mahallede 3 bin dönüm civarında tapulu, tapusuz arazi olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bunlar normalde ürün alınamayan atıl araziler. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Antep fıstığı talebinde bulunduk. Antepfıstığı mahallemize uyum sağladı. Diktiğimiz bütün fidanlar tuttu. Gençlerimizin antep fıstığı yetiştiriciliğine yönelmesini isteriz."