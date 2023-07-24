Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli tespit edildi. Yapılan aramalarda 248 kök kenevir bitkisi ve 33 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.