Üye Girişi
Haberler

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli'de Seçim Çalışmalarına Başladı

Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ilçesinde seçim çalışmalarına başladı. Tütüncü, ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi ve destek istedi.

Ak Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Korkuteli ilçesinde seçim çalışmalarında bulundu.

Tütüncü, 19 ilçede sürdüreceği seçim çalışmalarına baba ocağı Korkuteli'nden başladı. AK Parti il ve ilçe teşkilatlarıyla önce Yakaköy'de AK Parti Antalya İl Teşkilatı kurucularından Hamza Taş'ın kabrini ziyaret eden Tütüncü, mahalle sakinleriyle buluştu.

Bozova kıraathanesinde köylülerle bir araya gelen Tütüncü, istek ve talepleri dinledi. Siyasette en büyük gücün milletin gücü olduğunu belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Milletin kalbinde gönlünde yer alırsanız sorumluluğun üstesinden gelmek çok daha kolay olur. Biz 2009'da Kepez'de göreve geldiğimizde yüzde 34 oy aldık. İkinci seçimlerde yüzde 40,6, üçüncü seçimlerde 50,5 oy seviyesine taşıdık. Bu şunu gösteriyor. Biz her seçimde halkımızın gönlündeki yerimizi, sevgimizi derinleştirdik. Sevgi nasıl elde ediliyor? Bir hizmet yapacaksın, ikincisi de gönül kazanacaksın. Allah'ın izniyle şimdi Korkuteli'de çok güzel bir gelecek imkanı var. Ben bugün Bozova'dan ilk defa bir şey söylüyorum. Korkuteli üçlü olsun güçlü olsun."

Hükümet, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi olarak el ele verince ilçenin güzelleşeceğini aktaran Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerine açtığı yoldan giderek ilçe başkanlarıyla el ele vererek, kampanyayı bitireceklerini bildirdi.

Bozova'dan sonra Korkuteli ilçesine geçen Tütüncü, MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'i ziyaret ederek, ardından AK Parti İlçe Teşkilatı önünden konuşma yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Korkuteli Belediye Başkan adayının Sadık Önal olduğunu söyleyen Tütüncü, "Bize düşen, Sadık Önal kardeşimizi, 31 Mart'ta en güçlü şekilde seçim sandığının başına taşımaktır. O sandıktan en güçlü şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayını çıkartmaktadır. Korkuteli'ne bu yakışır. Korkuteli'ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında da dikkat edin tüm zamanların rekorunu kırmak yakışır." ifadesini kullandı.

Tütüncü ve beraberindeki heyet, Korkuteli Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Küçükkarasucu, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehmet Yorulmaz, BBP İlçe Başkanı Şahin Dizman'ı makamlarında ziyaret etti.

Tütüncü, Korkuteli sokaklarında vatandaşla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hakan Tütüncü Korkuteli AK Parti Antalya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 ocak kandil mi 2024? Bugün kandil mi, ne kandili? Bugün hangi kandil? Pierre Cardin hangi ülkenin? Pierre Cardin boykot listesinde var mı, israil malı mı? Pierre Cardin nerede üretiliyor? MURAT KURUM CANLI YAYIN İZLE! Murat Kurum seçim vaatleri neler? Murat Kurum konuşması CANLI İZLE! Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar kimdir? Selin Gökbakar kaç yaşında ve nereli? Bedelli askerlik ertelenir mi? Bedelli askerlik öne alınabilir mi? Müge Anlı Ali Diken bulundu mu? Müge Anlı ile Tatlı Sert Ali Diken'i kim öldürdü, katili kim? Müge Anlı Ali Diken olayı son durum! CANLI ALTIN FİYATLARI | 25 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bedelli askerlikte çarşı izni var mı? Bedelli askerlikte izin var mı, kaç gün? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Faiz kararı ne zaman açıklanacak son dakika! Emekliye ek zam Resmi Gazete'de yayınlandı mı? Emekli zammı ne zaman yatacak? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi nerede, hangi gün yayınlanıyor? İnci Taneleri konusu ne, hikayesi gerçek mi? İnci Taneleri uyarlama mı? Canlı Dolar Kuru 25 Ocak: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! E Devlet çöktü mü? 25 Ocak E Devlet neden açılmıyor, sorun mu var? SON DAKİKA: E devlet yüklenmiyor, neden? 2024 BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI | Bedelli askerlik celp ve sevkleri! Askerlik yerleri açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title