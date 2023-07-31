Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Korkuteli Manay Gölü'nün kurutulmasının sonuçlarına dikkat çekti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tekeli Yaylası'nın en yüksek yerinde yer alan Korkuteli Manay Gölü'nün Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurutulmasının ağır sonuçları olduğunu belirterek, 'Manay Mahallemizin gölete ihtiyacı var. Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum' dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Tekeli Yaylası'nın en yüksek yerinde yer alan Korkuteli Manay Gölü'nün Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurutulmasının ağır sonuçları olduğunu belirterek, "Manay Mahallemizin gölete ihtiyacı var. Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.

Başkan Uysal, hafta sonu Korkuteli ilçesinin Manay ve Osmankalfalar mahallelerini ziyaret etti. Uysal'ın Manay'da vatandaşlarla bir araya geldiği buluşmada, 1750 hektarlık kısmı Burdur'da 4 bin hektarlık kısmı ise Antalya'da bulunan ve 1950-1965 yılları arasında DSİ tarafından kurutulan Manav Gölü ve çevresinin ikliminde yaşanan değişim konuşuldu.

Mahalleli, Tekeli Yaylası'nın en yüksek noktasında yer alan ve bir dönem sandallarla gezdikleri gölün kurutulması sonrası yağışların azaldığını, verimin düştüğünü ve kuraklığını baş gösterdiğini anlattı. Başkan Uysal ise insanoğlunun doğayla ilişkilerinde uzun vadeli düşünmesi gerektiğine işaret ederek yetkililere çağrıda bulundu. Uysal, "Manay Mahallemizin göle de ihtiyacı var. Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Uysal, Osmankalfalar'da ise bu yıl 2'ncisi düzenlenen Şehzade Korkut Yayla Şenlikleri'ne katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"İnsanların bir araya gelmesi, sevgi, saygı, barış içinde olması çok değerli. Burada geleceği birlikte tanzim etme konusunda güzel bir güç, güzel bir enerji var. Sevgi, saygı gelecek nesillerin ışığı olsun. İnşallah, her türlü ayrımcılığı yenerek, kol kola insanlık için çok güzel şartları hazırlarız."