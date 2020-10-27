DHA YURT BÜLTENİ - 16

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Aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandıKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde aynı evde kalan 5'i Pakistan, 12'si Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Aynı evde kalan 17 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde aynı evde kalan 5'i Pakistan, 12'si Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi'nde bir eve baskın düzenledi. Aynı evde kalan 5'i Pakistan, 12'si Afganistan uyruklu 17 kişi yakalandı. Kaçak göçmenlerin barınmasına imkan sağlayan Y.A. gözaltına alındı. 17 kaçak göçmen işlemler için İl Göç İdaresi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı