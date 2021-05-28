Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler
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Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler

Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan Ege Eymen Gülentürk'ün (11) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, kaçan topunu almak isterken çalışma yapılan bölgede devrilen elektrik direğinin altında kalan Ege Eymen Gülentürk'ün (11) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişinin ifadelerinde, kepçe ile kaldırılan direğin kancadan kurtulup devrildiğini, çocuğun Ege Eymen'in nereden geldiğini görmediklerini söyledi.

Fatih Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde, dün özel bir firma tarafından elektrik direklerinin değişimi için çalışma başlatıldı. Saat 18.00 sıralarında, kepçe yardımıyla kaldırılarak, dikilmek istenen beton elektrik direği kancasından kurtulup, devrildi. Bu sırada yol kenarında oynayan çocuklardan Ege Eymen Gülentürk, kaçan topunu almak isterken direğin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Direğin altından çıkarılan Gülentürk, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından direk değişim işini yapan özel firmaya hizmet veren taşeron şirkette işçi olarak çalışan M.K. (42) ile kepçe operatörü E.T.'yi (56) gözaltına aldı. Polisteki işlemleri süren 2 şüpheli, ifadelerinde, direğin kancadan kurtularak devrildiğini, çocuğun ise nereden geldiğini fark etmediklerini söyledi.

Ailesinin 2 çocuğundan bir olan Ege Eymen Gülentürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Gülentürk'ün cenazesinin, ikindide Alaşehir Pazar Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verileceği bildirildi.


Devrilen direğin altında kalan Ege'yi fark etmemişler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

Devrilen elektrik direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk can verdi
Devrilen elektrik direğinin altında kalan 11 yaşındaki çocuk can verdi
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