Manisa'da elektrikli soba yangını

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Alaşehir ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Kuyucak Caddesi üzerindeki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.P.'nin yaşadığı evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle büyük panik yaşayan apartman sakinleri tahliye edildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA