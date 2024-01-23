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Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde iş makinesi ile bir arazide tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde akşam saatlerinde iş makinesi ile bir arazide tarihi eser aramak için kaçak kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Alaşehir ilçesinde 22 Ocak Pazartesi akşam saatlerinde Manisa KOM Şube ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan operasyonda 4 şahıs iş makinesi ile bir arazide tarihi eser aramak için kazı yaptıkları esnada suç üstü yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Alaşehir Manisa Suç 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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