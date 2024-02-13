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Manisa'da Hafriyat Kamyonu Alev Aldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu alev alev yandı. Yangın sonucunda kamyon kullanılamaz hale geldi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde seyir halinde olan hafriyat kamyonu alev alev yandı. Söndürülen yangın sonrası kamyon kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Toygar Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait inşaat alanında meydana geldi. A.B. (40) yönetimindeki 06 FZ 9380 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Kamyonun ön kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Kamyonun alev aldığını fark eden A.B., durdurduğu aracı terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Kamyon sürücüsü A.B. olaydan yara almazken, jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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