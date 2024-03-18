Alaşehir'de Yamaç Paraşütü Etkinliği Düzenlendi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

İlçede turizmi geliştirmek amacıyla, Karacalar Mahallesi Türkmen Tepesi'nde gerçekleştirilen organizasyona 25 sporcu katıldı.

Sporcuların atlayışı öncesi konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yamaç paraşütünün turizm alanında önemli bir adım olduğunu, ilçenin isminin bu spor alanında da anılmasını istediklerini ifade etti.

Daha sonra sporcular, Türkmen Tepesi'ndeki çıkış noktasından havalandı, Işıklar Mahallesi'nde yere indi.