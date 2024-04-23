Manisa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında traktör ikiye bölünürken 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Akkeçili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (24) idaresindeki 66 LL 263 plakalı otomobil, A.Ç. (22) idaresindeki traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölünürken sürücü A.Ç. yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan sürücüler E.K. ve A.Ç. Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA