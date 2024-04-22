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Alaşehir Fenerbahçeliler Derneği, hastanede tedavi gören çocukların bayramını kutladı

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Alaşehir Fenerbahçeliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukların bayramını kutladı. Dernek üyeleri, çocukları ziyaret ederek hediyeler verdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Alaşehir Fenerbahçeliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukların bayramını kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Alaşehir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Rüştü İstemihan ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Alaşehir Devlet Hastanesi çocuk servisinde yatan çocukları ziyaret etti. Hastalarla bir süre sohbet eden Yönetim Kurulu üyeleri, çeşitli hediyeler vererek çocukların bayramını kutladı.

"Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun"

Hasta çocuklara hediyeler vererek onların mutlu olmasını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Dernek Genel Sekreteri İsmail Pamuk, "Yönetim Kurulu Üyelerimiz, rahatsızlıkları nedeniyle kendi okullarındaki kutlamalara katılamayacak öğrenciler ve bebeklerimizin hastalıkları hakkında, ailelerden bilgi aldı. Çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Ayrıca refakatçıların başka bir ihtiyaçlarının olup olmadığı konusunda da yakından ilgilendik. Kendilerine tez zamanda şifa diliyoruz. Çocuklarımızın bayramı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Dernek üyeleri, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekildikten sonra hastaneden ayrıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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