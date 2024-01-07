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Manisa'da şiddetli fırtına prefabrik kulübenin çatısını uçurdu

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan şiddetli fırtına sonucunda, prefabrik bekleme kulübesinin çatısı yola uçtu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri çatıyı kaldırdı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde şiddetli fırtına, prefabrik kulübenin çatısını uçurdu.

Dün gece saatlerinde başlayan fırtına, Alaşehir ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Alaşehir-Sarıgöl karayolu Çataltepe mevkiinde karayolu kıyısında bulunan prefabrik bekleme kulübesinin çatısı, akşam saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle yola uçtu. O sırada yolda kimsenin bulunmaması faciayı önlerken, ihbar üzerine bölgeye gelen Alaşehir Belediyesi zabıta ve fen işleri ekipleri yoldaki çatıyı kontrollü şekilde kaldırdı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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