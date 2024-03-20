Alaşehir'de Kütüphane Haftası kapsamında ana sınıfı öğrencileri için drama gösterisi düzenlendi.

İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte "Masal Perisi" adlı drama gösterisi sunuldu. Yazar Filiz Başaran, kitaplarını imzaladı.

Kütüphane Müdürü Nilüfer Aydemir, yaptığı açıklamada 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanacak 60. Kütüphane Haftası için etkinliklere erken başladıklarını belirterek, "Okullardan gelen randevuları değerlendirerek çocuklarımızın kütüphanemizden daha fazla ve bilinçli faydalanmalarını amaçlıyoruz. Drama çalışmalarını değerli yazarımızla yapacağız. Robotik kodlama etkinlikleriyle farklı bir boyut kazandırdık. Taleplerin çok olması nedeniyle okullarımızın kütüphanemizden randevu almalarını rica ediyoruz." dedi.