Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Şantiyesinde Demir Hırsızlığı

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan şantiyesinde demir hırsızlığı yapıldığı duyumu alan jandarma ekipleri 6 şüpheliyle birlikte Salihli ilçesindeki bir hurda dükkanına satılan 1 ton demiri ele geçirdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca, Alaşehir ilçesinde bulunan Hızlı Tren Şantiyesinden son günlerde demir hırsızlığı yapıldığı duyumu alınması üzerine Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmasında, hırsızlık olayını M.D., A.K., A.D., Y.D., B.D. ve S.G. isimli şahısların gerçekleştirdiği ve çaldıkları demirleri Salihli ilçe merkezindeki A.M. isimli bir hurda dükkanına sattığını tespit etti. T.Ç. isimli şahsa ait hurda dükkanında bulunan çalıntı 1 ton demir sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli 6 şahsın, Alaşehir Adliyesindeki işlemlerine devam edildiği bildirildi. - MANİSA