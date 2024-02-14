Manisa'da Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Ağır Yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Delemenler Mahallesi'nde İ.Ç'nin (19) kullandığı 35 MHZ 12 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek İ.K. (46) idaresindeki 34 FJH 092 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 35 MHZ 12 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

Kazada İ.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü İ.K. ve beraberindeki İ.M. (41) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.