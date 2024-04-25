Üye Girişi
Haberler

Üzüm hasat sezonu öncesi araç bakımları önemli

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevk Ağırbaş, yaklaşan hasat sezonu öncesi uyarılarda bulunarak özellikle işçi taşıyan çiftçilerin mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevk Ağırbaş, yaklaşan hasat sezonu öncesi uyarılarda bulunarak özellikle işçi taşıyan çiftçilerin mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzümde bağ budama gibi bakımların ardından asma yaprağı toplama ve bağların sürülmesi işlemlerine başlandı. Hasat sezonuna doğru çiftçilerin sıklıkla bağlara işçi götürdüğü dönemde Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevk Ağırbaş da uyarılarda bulundu. Özellikle tarım işçisi taşıyan araçların mutlaka bakımlarının eksiksiz yapılması gerektiğini söyleyen Ağırbaş, "Bölgemizin en büyük geçim kaynağı olan üzümde işçilik sezonu başladı. İklimsel ve ekonomik olarak bölgemizde yaz sezonunda Alaşehir ve çevresinde nüfus oranı ikiye katlanıyor. Bölgemize Eşme, Demirci, Selendi, Kula, Salihli, Köprübaşı, Kiraz ilçeleri gibi çevre ilçelerden ayrıca doğu illerimizden çalışmak amacıyla işçi olarak gelen vatandaşlarımız nedeniyle nüfusumuz artmaktadır. Dolayısıyla araç sayısı da buna bağlı olarak artmaktadır. Başta minibüs gibi yolcu ve işçi taşıyan, kamyon, kamyonet gibi yük taşıyan araçlarımızın mutlaka rutin bakımlarının yapılması gerekmektedir. Araçlarımızın lastik, fren, balata, elektrik aksamı gibi bakımları, sigorta, vize gibi bakımların yapılması, yolcu taşımada yolcu sayısını, yük taşımada istiap haddini aşmamaları konusunda çok dikkatli olmaları gerekir. Yaz aylarında kesinlikle minibüslerde havaların sıcak olması nedeniyle, kapılar açık yolcu taşınması yapılmamalıdır. Sürücüler ehliyet, ruhsat ve izin belgelerini eksiksiz olarak bulundurmaları gerekir. Sürücüler araç kullanma saatlerine uyarak, dinlemeden, uykusuz olarak araç kullanmamaları gerekir. Hiçbir sürücümüz güvenlik güçlerinin istedikleri belgeleri yüzünden ceza yememelidir. Trafikten ceza yememek için değil, can taşıdığımız için sorumluluklarımıza mutlaka uymalıyız. Ayrıca traktör üzerinde ve açık römorklar üzerinde işçi taşımamak kurallarına uymalıyız. Tüm sürücülerimiz her türlü evrak ve sorunları konusunda odamızdan bilgi ve yardım alabilirler" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaşehir Manisa Ulaşım Tarım 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilan Polat ve Banu Parlak davası ne oldu? Dilan Polat ile Banu Parlak duruşmasında karar belli oldu mu? Öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmen kim? Olay nerede oldu? Dilan Polat çıkıyor mu? Dilan Polat, Banu Parlak duruşmasında ağladı mı? Nilda Polat'a dokunmak istedi, eşinin elini tuttu... 22 Nisan hangi burç? 22 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 22 Nisan tarihi hangi burç olur? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Ahmet Can kimdir? Ahmet Can Altıntaş kaç yaşında, nereli? Ahmet Can puan aldı? Çorlu tren kazasında kaç kişi öldü? Çorlu tren kazası ne zaman, kaç yılında oldu? Ehliyet alımında yeni bir karar! Kimler ehliyet alamayacak? Ehliyet alabilmenin şartları neler? 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs Çarşamba günü tam gün mü, yarım gün mü tatil olacak 2024? ADET GECİKMESİ NEDEN OLUR? Adet gecikmesinin en yaygın sebebi ne? Çorlu tren kazası duruşması ne zaman? Çorlu tren kazası davası ne oldu? 25 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Bilge Can kimdir? Bilge Can kaç yaşında, nereli? Bilge kaç puan aldı? Demet Akalın ve kiracı olayı ne? DEMET AKALIN kiracısı ile kriz mi yaşadı? Demet Akalın, evini ne kadara kiraladı, olay ne? Sevda Türküsev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? Sevda Türküsev biyografisi! Kilis Belediyesi hangi parti? Kilis Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? FAİZ ARTTI MI? Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı ne oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title