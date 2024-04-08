Manisa'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yıl dönümü kutlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalarda, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Özge Yıldızel, günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı gerçekleştirdi.

Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan kutlamalardan sonra, Asri Mezarlıkta bulunan şehitlik ziyaret edildi. Burada dualar okunup şehitlerin mezarlarına çiçekler bırakıldı. - MANİSA