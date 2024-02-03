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Manisa'da Hızlı Tren Projesi Şantiyesinden Demir Çalan 6 Kişi Yakalandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesi şantiyesinden yaklaşık 1 ton demir çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları demirler ise Salihli'de bir hurda dükkanında bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesi şantiyesinden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı.

Şantiyeden yaklaşık 1 ton demir çalındığı ihbarı sonrası çalışma yapan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.D, A.K, A.D, Y.D, B.D. ve S.G'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin çaldıkları demirler, Salihli'de bir hurda dükkanında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Alaşehir Salihli Manisa Hırsızlık Suç Güncel Haberler

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