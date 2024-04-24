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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 10 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 10 kişi de tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Alaşehir ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 154,4 gram metamfetamin, 44,9 gram kubar esrar, 24 adet sentetik ecza hap, 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında 92 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve ya satın almak suçundan işlem başlatılırken 10 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Alaşehir Manisa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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