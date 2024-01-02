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Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 8 Kişi Yaralandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alaşehir- Salihli kara yolunda Alaşehir yönüne giden Ş.Y. (55) yönetimindeki 45 ZU 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. (35) yönetimindeki 45 ZA 009 plakalı otomobil, İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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