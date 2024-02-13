Manisa'da damperli kamyon alev aldı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki damperli kamyon bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alaşehir Toygar Mahallesi mevkiinde saat 18.30 sıralarında özel bir firmaya ait A.B. yönetimindeki 06 FZ 9380 plakalı kamyon seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle ön tarafından alev aldı. Alevlerin çıktığını gören sürücü aracı durdurup kendisini dışarıya atarak son anda kurtulmayı başardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.