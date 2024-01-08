Manisa'da Sokak Hayvanları İçin Barınaklar Yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayvanseverler, sokak hayvanları için yaptırdıkları barınakları kentin farklı yerlerine bırakıp yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besledi.

MHP Alaşehir İlçe Teşkilatı öncülüğünde yapılan ve Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında sokak hayvanları beslenildi ve kentin çeşitli noktalarına kalıcı yuvalar yerleştirildi. Proje kapsamında soğuk hava şartları nedeniyle barınma ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına kedi ve köpek evleri yerleştirildi. Kulübelerin yanına ayrıca sabit kalacak şekilde mama kabı monte edildi.

Sokak hayvanları için yaptırılan kulübe ve mama kapları, belirlenen noktalara KAÇEP gönüllülerince monte edilmeye başlandı. Projeye sokak hayvanları için gönüllü çalışan hayvanseverler de destek veriyor.

"Biz unutmadık siz de unutmayın"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Alaşehir İlçe Başkanı Yeşim Karakaya yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi kadın kolları olarak bugün bir araya geldik. Sokak hayvanlarına yönelik ilçe genelinde mama ve yuva dağıtımımızı gerçekleştirdik. Aynı hassasiyeti siz değerli vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Bu çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen MHP MYK Üyesi Ali Uçak'a da destekleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA