Manisa'da 56 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Şahıs Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 13 ayrı suçtan 56 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve 3 yıldır firari olarak aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Alaşehir ilçesinde, Alaşehir Jandarma Dedektifleri ve Asayiş Timleri tarafından yapılan ortak operasyon sonucu; 13 ayrı suç dosyası kapsamında, hakkında toplam 56 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır firari durumda olan M.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MANİSA