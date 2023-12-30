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Manisa'da minibüs ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaşehir ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ne giden B.A. (48) yönetimindeki 45 ZB 215 plakalı şehir içi minibüsü ile karşı yönden Alaşehir yönüne giden N.A. yönetimindeki 35 CBL 99 plakalı otomobil Yeşilyurt köprüsünde çarpıştı. Minibüsün sol ön çamurluğuna çarpan otomobil yaklaşık 4 metre yükseklikten şarampole uçarken, kazada otomobil sürücüsü N.A. şekilde, minibüste yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Alaşehir Manisa Acil Durum Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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