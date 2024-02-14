Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 62 Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 3 aydan bu yana süren teknik ve fiziki takip sonrası jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 62 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslar hakkında Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Alaşehir ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 aydan bu yana devam eden teknik ve fiziki takibin ardından bugün şüphelilere yönelik düğmeye basıldı. Eş zamanlı icra edilen operasyonda 812 gram kubar esrar, 32 gram metamfetamin, 3 adet kenevir bitkisi, 3 adet 9 mm çapında tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 47 bin 250 TL, 810 adet sentetik ecza, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 80 adet 9 mm tabanca fişeği, 14 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 12 şüpheli şahıs hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak", 50 şüpheli şahıs hakkında ise "Kullanmak için Uyuşturucu Madde Satın Almak Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan toplam 62 şüpheli şahıs hakkında cumhuriyet savcısı talimatı ile adli tahkikat başlatıldı. - MANİSA