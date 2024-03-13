Saadet Partisi Alaşehir adayı Adnan Yükalan kimdir? 2024 Saadet Partisi Manisa Alaşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Alaşehir belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Manisa Alaşehir adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Alaşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Yükalan kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

ADNAN YÜKALAN KİMDİR?

Adnan Yükalan, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Alaşehir belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ALAŞEHİR ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Alaşehir adayı belli oldu. Saadet Partisi Alaşehir Belediye Başkan Adayı Adnan Yükalan oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.