Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Necdet Türk kimdir? MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Türk nereli? Detaylar haberimizdedir…

NECDET TÜRK KİMDİR?

Necdet Türk, 1961 yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dünyaya geldi. Baklacı Köyü'nde doğan Türk, ilkokulu köyünde tamamladı. Lise eğitimini ise 1978-1979 yıllarında Alaşehir Lisesi'nde başarıyla tamamladı.

Necdet Türk, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Manisa Alaşehir Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.