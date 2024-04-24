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Manisa'da Yılbaşından Bu Yana 10 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli cezaevine gönderildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 102 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 10 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşından bu yana düzenlenen uyuşturucu madde ticareti, kullanmak, bulundurma ve kabul etmek suçlarından 102 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 92 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Alaşehir Manisa Güvenlik Cezaevi Uyuşturucu Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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