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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sorgum-sudan otu tohumu dağıtımı başladı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yem bitkisi üretimini desteklemek üzere üreticilere sorgum-sudan otu tohumu dağıtılıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında sorgum-sudan otu melezi üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımına başlandı. Alaşehir'de ilk hibe destekli tohum desteğini çiftçi Yaşar Moray aldı.

Silaj veya otlatılarak kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yem girdilerinin düşürülmesi amacıyla uygulanan projede şartları karşılayan üreticilerin İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği açıklandı.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, ilçede sorgum sudan otu tarımını yaygınlaştırmak istediklerini, üreticilerin başvurularını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Alaşehir Manisa Güncel Haberler

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