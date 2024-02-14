Alaşehir'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi ağır yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin başka otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Alaşehir- Sarıgöl Karayolu'nun Delemenler mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini yitiren İ.Ç.'nin (19) yönetimindeki 35 MHZ 12 plakalı otomobilin karşı şeride geçince, İ.K. (46) yönetimindeki 34 FJH 092 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile İ.K.'nin yanında bulunan İ.M. (41) ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanığı Sinan Tekeli, Karşı yönden gelen araç, karşı şeride geçmiş. İki araç kafa kafaya çarpışmış. Durumları ağır. dedi. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)