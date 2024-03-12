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Manisa'da Kaçak İçki Operasyonu: 2 Bin 44 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 44 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 44 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki yaptığı değerlendirilen F.Ö'nün evine baskın düzenledi.

Yapılan aramada 2 bin 44 litre kaçak içki, 171 boş şişe, 1 şişe kapatma makinası ele geçirildi.

F.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Alaşehir Manisa Güvenlik Suç Operasyon Güncel Haberler

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