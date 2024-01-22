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Manisa'da evin bacasından çıkan yangın hasara neden oldu

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir evin bacasından sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evin bacasından sıçrayan kıvılcımların yol açtığı yangın, hasara neden oldu.

Yeni Mahalle Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Metin Karaçil'e ait iki katlı evin bacasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.

Metin Karaçil, gece uyudukları sırada yangının başladığını, hemen dışarı çıktıklarını ve alevlerden kurtulduklarını, ancak binadaki hasarın büyük olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Alaşehir Hürriyet İtfaiye Manisa İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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