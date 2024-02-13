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Manisa'da seyir halindeki kamyon alev aldı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir kamyon aniden alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki damperli kamyon bir anda alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alaşehir Toygar Mahallesi mevkiinde saat 18.30 sıralarında özel bir firmaya ait A.B. (40) yönetimindeki 06 FZ 9380 plakalı kamyon seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle ön tarafından alev aldı. Alevlerin çıktığını gören sürücü aracı durdurup kendisini dışarıya atarak son anda kurtulmayı başardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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