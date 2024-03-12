Manisa'da 2 Bin 44 Litre Kaçak Alkol Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 44 litre kaçak alkol yakalanırken 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak alkol bulundurulduğu istihbaratı üzerine bir evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bidonlar içerisinde toplam 2 bin 44 litre kaçak alkol ve 171 boş şişe ile 1 adet şişe kapatma makinesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda F.E. olmak üzere bir kişi gözaltına alındı. - MANİSA