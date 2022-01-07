Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabi bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şarttır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde düzenlenen 2. Yeditepe Bienali'nin açılış programına katıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldı.

Erdoğan, konuşmasının devamında Beykoz'a hayvan barınağına gideceğini belirterek, "Hayvanlarla ilgili bir rehabilitasyon merkezini gezmeye, göremeye gideceğim. Ondan sonra AK Parti belediyeleri olarak bu işi yaygınlaştıralım istiyorum." dedi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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