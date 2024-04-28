AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, kentin merkez noktasında bulunan ve içerisinde çok sayıda sosyal donatı alanı barından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Genel olarak vatandaşların millet bahçesinden memnun olduğunu belirten Başkan Albayrak, "Sadece seçim arifesinde değil her zaman sahadayız. Hafta sonunu Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde değerlendiren kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik ve taleplerini dinledik. Genel olarak Eskişehir'in merkez noktasına böylesine yeşil bir alan kazandırmış olmamızdan dolayı hemşehrilerimiz memnun. Ama tabii ki ufak tefek bazı eksiklikleri de dile getirdiler. Biz de bu konularda notumuzu aldık. Çözüm önerilerimizi ilettik. En kısa sürede bu ufak dokunuşları da yapacağız inşallah. Ayrıca, ikinci bir millet bahçesi talebinde bulunan hemşehrilerimiz de var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimiz. Yapılacaklar listemize ekledik. Eskişehir'imiz için durmaksızın çalışmaya devam" dedi. - ESKİŞEHİR